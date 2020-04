CdM - Coronavirus, l'avvocato Tuccillo in condizioni critiche: ricoverato e intubato al Cotugno

Notizie - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno riportano le ultime notizie in merito all'avvocato Enrico Tuccillo ricoverato a causa del Coronavirus:

"Il 29 febbraio aveva postato sulla sua pagina Facebook: «Un abbraccio forte a tutti senza maschere e mascherine», e il primo commento era stato: «Infatti Carnevale è passato». Il 3 marzo, poi, nel giorno del suo 78° compleanno, l’avvocato Enrico Tuccillo, tra i penalisti più noti e stimati non solo in città, aveva organizzato una splendida festa: musica e cena con tanti amici.

Nei filmati postati lo si vede sollevare il pollice destro, come a dire: va tutto bene. Commento suo: «Ecco come combattiamo i virus a Napoli». Risposta dalla Lombardia: «Avrei bisogno di voi napoletani da una Milano triste». Tanti i messaggi di incoraggiamento postati durante la diretta: «Buon divertimento a tutti».

Ma il tentativo di esorcizzare il male, di tenerlo lontano con la voglia di vivere e l’allegria, purtroppo non ha funzionato. L’avvocato Tuccillo è ora in condizioni critiche al Loreto Mare dove è stato trasferito la notte scorsa dal Cotugno. Sui social si moltiplicano i messaggi di solidarietà alla famiglia e le frasi di preghiera. Come quella del giornalista Pietro Funaro: «Preghiamo per l’avvocato Enrico Tuccillo. Mi dicono che è in coma per il corona virus». La notizia, tuttavia, era stata data da Gennaro Montuori, noto come «palummella», a lungo punto di riferimento dei tifosi della curva B del San Paolo e grande amico del penalista, con il quale spesso prendeva parte a trasmissioni sportive. La notizia, in un momento del genere, non poteva non diffondersi rapidamente e suscitare sgomento e dispiacere.

I familiari di Tuccillo, riservati come sempre, cercano come possono di difenderlo dalla curiosità degli estranei, come spiega il figlio Francesco Maria: «Preferiamo non fornire notizie sulle sue condizioni di salute a chi non conosciamo. Grazie per l’interessamento». A più amici ha tuttavia confermato che il padre è intubato a causa delle difficoltà respiratorie.

Grande tifoso del Napoli e innamorato della città di Napoli, il penalista ha cominciato a sentirsi poco bene nei giorni successivi alla sua festa di compleanno. Di lì a qualche giorno il peggioramento delle condizioni di salute, il ricovero in ospedale, la necessità da parte dei medici di intubarlo per le sopraggiunte difficoltà respiratorie. Fino a poche ore prima, racconta chi gli è vicino, aveva continuato a mantenere i contatti con gli amici e i familiari inviando e ricevendo messaggi".