CdM - Convenzione San Paolo, 320 biglietti da donare alle scuole: proposta in fase di sviluppo

Ultime Calcio Napoli -Nella convenzione firmata dal Comune di Napoli e dalla società azzurra c'è anche la possibilità di donare 320 biglietti alle scuole per far avvicinare i piccoli tifosi allo Stadio San Paolo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Con la firma della convenzione per lo Stadio San Paolo, sono tanti i provvedimenti che sono stati inclusi all'interno dell'accordo tra Napoli e Comune. Uno di questi riguarda la concessione di 320 biglietti di tribuna da destinare alle scuole ed alle associazioni che si occupano di disagi minorili. I consiglieri Nino Simeone e Ciro Langella hanno chiesto chiarimenti per quanto riguarda proprio l'iter burocratico per quanto riguarda l'assegnazione di tali biglietti, e proprio su questo lo stesso assessore alle scuole ed all'istruzione del Comune di Napoli ha chiarito che l'iter è stato avviato con una bozza di accordo di cui si è occupato il Welfare. Documento che verrà proposto proprio alla società sportiva calcio Napoli. Il tutto, dunque, è in fase di sviluppo. Ma si tratterebbe soltanto formalizzare l’accordo.