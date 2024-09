CdM conferma l'esclusiva di CN24: "McTominay cambia hotel a Napoli, ecco dove alloggerà"

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno conferma l'esclusiva di ieri di CalcioNapoli24.it in merito all'improvviso cambio di hotel da parte di Scott McTominay che poco prima di lasciare il Paker's aveva ricevuto un disegno da parte di un bambino (clicca su play per vedere)

"Gilmour è uno scozzese doc, McTominay, invece, è nato a Lancaster ma nel 2018 ha scelto la nazionale scozzese per le origini dei suoi nonni. Entrambi si sono resi conto dell’entusiasmo per il loro arrivo a Napoli all’esterno dell’albergo in cui alloggiavano al Corso Vittorio Emanuele per la richiesta di selfie, autografi. È particolarmente emozionante il disegno che lo ritrae con la maglia numero 8 consegnatogli da un bambino fuori all’hotel. McTominay non ha ancora trovato casa, nel frattempo ieri ha cambiato albergo spostandosi in un’altra struttura di lusso a via Marina".