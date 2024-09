Mc Tominay cambia alloggio a Napoli: decisione improvvisa, dove si è trasferito | ESCLUSIVA

Scott McTominay cambia alloggio a Napoli! Decisione improvvisa del giocatore scozzese che nella giornata odierna, dopo essere arrivato quasi all’alba in città a Capodichino con un aereo privato insieme a Billy Gilmour, intorno ad ora di pranzo ha lasciato l’hotel Parker’s e ha girato svariati hotel insieme alla sua compagna Cam Reading e al loro amico ed interior design Elliot Green.

Mc Tominay cambia hotel a Napoli: il motivo dello spostamento

Prima tappa all’hotel LHP Palace di Viale Augusto, poco dopo un’altra struttura e in ultimo il lussuosissimo hotel Romeo di via Medina. Qui lo scozzese ha bloccato una suite per le prossime notti, è tornato al Parker’s, ha fatto le valige e si è diretto con un altro taxi proprio all’Hotel Romeo dove si è quindi trasferito.

Probabile che la decisione sia avvenuta per evitare la ressa di tifosi che ogni giorno dal suo arrivo in città si creava all’esterno della struttura alberghiera di Corso Vittorio Emanuele. Tutto questo in attesa di sistemare definitivamente la casa e trasferirsi poi nella nuova abitazione, la cui scelta ufficiale è ancora in fase di definizione.

