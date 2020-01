CdM - Cauto ottimismo per Allan e Maksimovic: entrambi potrebbero recuperare per la Juve

Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno per la sfida contro la Juve potrebbero recuperare Allan e Maksimovic: "Potrebbe recuperare invece, Allan che ieri ha svolto solo terapie e tra oggi e domani dovrebbe rientrare in gruppo dopo l’affaticamento muscolare che l’ha fermato contro la Lazio. Maksimovic è out da più di mese per una distrazione al retto femorale destro, potrebbe farcela a rientrare per la gara contro la Juventus, oggi dovrebbe tornare in gruppo come spiegava Gattuso dopo la gara contro la Lazio"