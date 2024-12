Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sulla vogliadi rivalsa degli azzurri:

"C’è voglia di riscatto a Castel Volturno, il Napoli dei titolarissimi, quello che a Torino non solo ha vinto ma espresso anche segnali di grande crescita, vuole riconquistare la vetta della classifica, compiere la missione controsorpasso. Una rivincita contro la Lazio al Maradona per far dimenticare la delusione dopo il 3-1 subito in Coppa Italia".