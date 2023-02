CdM: "Basta con i pregiudizi, Napoli diventi leader! Bisogna scongiurare un rischio"

"Calmiamoci. Al Napoli serve un consenso attorno al suo successo, consenso che non c’è ancora e che in questo momento è politicamente vitale, a causa dello sfascio attraversato dal calcio italiano". Si apre così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che pubblica in prima pagina un articolo intitolato "Basta con i pregiudizi, il Napoli diventi leader!".

Ultime notizie. Si parla della crisi che sta attraversando il calcio italiano, a partire dallo scandalo plusvalenze, e di come tali scandali possano rischiare in qualche modo di obnubilare la vittoria del Napooli in campionato. Un rischio definito "politico e comunicativo". E si ragione anche su cosa fare per scongiurare tale rischio: "Ci vuole un lavoro di penetrazione culturale nei media, forse sarebbe opportuna qualche operazione di marketing intelligente".

Infine, un appello a fare il bene di questo gruppo: "Calmiamoci: non abbiamo ancora vinto niente. Tutta la psicologia sportiva ci dice che il vantaggio è uno stato mentale da gestire con estrema cura, soprattutto quando mancano ancora diciotto partite".