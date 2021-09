CdM - Amichevole Napoli-Benevento, cinque osservati speciali per Spalletti: tra i pali staffetta Marfella-Idasiak

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Spalletti, domani sera contro il Benevento — in amichevole — vuole dare minutaggio e ritmo-partita alle risorse che serviranno nelle due sfide contro bianconeri e Leicester. Sabato inizierà una nuova era, il tour de force degli impegni ogni tre giorni. In tre settimane sette partite; il ciclo si completerà il prossimo 3 ottobre con Fiorentina-Napoli. Il mister contro i sanniti terrà sul pezzo Fabian Ruiz e Lozano, che deve crescere di condizione, darà spazio a Juan Jesus, Petagna, Malcuit. Tra i pali probabilmente s’alterneranno Marfella e Idasiak, per completare il gruppo dei convocati ci sarà bisogno della Primavera, sono stati già allertati il difensore Costanzo, i centrocampisti Vergara e Mercurio e l’esterno offensivo D’Agostino".