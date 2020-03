CdM - ADL a Castel Volturno: due cose non piacciono di Gattuso! Ok al rinnovo, si è parlato di mercato

Ultimissime notizie Napoli. Mentre il campionato italiano è fermo, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno descrive gli eventi principali della trattativa tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il tecnico Rino Gattuso, alla ricerca di un'intesa per il rinnovo contrattuale.

Rinnovo Gattuso Napoli

Rinnovo Gattuso, ultimissime Corriere del Mezzogiorno. Ieri De Laurentiis ha approfittare della sosta campionato per recarsi a Castel Volturno in compagnia di Chiavelli. I due hanno voluto incontrare Rino Gattuso, i cui buoni risultati sono stati molto apprezzati dal presidente. "La sua fiducia nei confronti di Gattuso aumenta - scrive CdM - nonostante le perplessità relative al mancato impiego di Meret e Lozano, patrimoni che stanno perdendo valore".

Gattuso ha un contratto che scade nel 2021, ma le parti hanno intenzione di estenderne la durata e rinunciare all'opzione contrattuale che permetterebbe ad entrambi di terminare il rapporto a fine stagione: l'allenatore entro il 30 aprile e la società, invece, ha tempo fino al 10 giugno. Dopo questo primo importante incontro, ADL dovrà incontrare Jorge Mendes e l'equipe di legali che assistono Gattuso.

Ultime notizie calciomercato Napoli

De Laurentiis e Gattuso, però, non hanno parlato solo di contratti da aggiornare. Stando alle notizie pubblicate dal Corriere del Mezzogiorno, si è dibattuto a lungo anche di calciomercato e scelte future. Gattuso spinge per trattenere Mertens e Zielinski: il primo ha finalmente raggiunto una bozza di accordo con il presidente, dopo mesi di standby, con il secondo si sta ancora lavorando ma manca per il momento l'intesa definitiva. Più complicata la situazione di Callejon, tentato dal ritornare in Spagna.