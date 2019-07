CdM - ADL e Perez sono al braccio di ferro per James. Ancelotti aspetta Elmas a Dimaro, settimana decisiva

I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione in merito alla trattativa per portare James Rodriguez al Napoli:

"De Laurentiis e Florentino Perez sono al braccio di ferro, il presidente azzurro crede ancora nella possibilità di strappare il prestito con diritto o al massimo obbligo di riscatto, il Real Madrid insiste per la cessione a titolo definitivo a 42 milioni di euro subito, in un’unica soluzione. De Laurentiis propone il pagamento triennale, anche ai tempi dell’acquisto di Higuain riuscì a dilazionare l’investimento ma stavolta gli impegni per il fair play finanziario sono più stringenti. James ed Elmas, sembra uno scioglilingua e, invece, sono le priorità, i rinforzi che il Napoli ha messo nel mirino. E’ stato proprio De Laurentiis nell’intervista alla radio ufficiale a fare il nome del centrocampista macedone del Fenerbahce: «Elmas arriva? Dobbiamo stare qui tre settimane, vediamo».

Ancelotti pensa d’averlo al più presto in ritiro, la settimana prossima potrebbe essere decisiva per sbloccare definitivamente la trattativa che è ai dettagli".