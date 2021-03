CdM - ADL e Gattuso non hanno dialogo, un altro passo falso e potrebbero cadere tutti i freni

Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla situazione Gattuso-De Laurentiis in questo editoriale a firma della collega Monica Scozzafava:

"Il silenzio può far rumore più delle parole. Può significare un momento, magari anche lungo, di riflessione. Aurelio De Laurentiis lo sta osservando in maniera quasi religiosa da qualche mese, ma c’è da scommettere: nel caso in cui il Napoli dovesse commettere un altro passo falso, potrebbero cadere tutti i freni. Il rischio che la squadra possa finire la stagione in una zona della classifica che la porterebbe fuori dall’Europa che conta è piuttosto alto in questo momento (classifica a parte, che da sola alimenta le speranze), e il club non può permetterselo".

"Soprattutto se in un anno ha investito 150 milioni nel mercato e altri 100 sono alla voce di bilancio come monte ingaggi. Le tensioni tra società e area tecnica resistono nonostante i silenzi, il presidente non manca un solo appuntamento con il campo in occasione delle partite. Ed era anche mercoledì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’esperienza lo ha indotto ad andar via al fischio finale, gli sfoghi a caldo (lui lo sa) sortiscono il più delle volte un effetto- boomerang. Ma è inevitabile che a mente fredda, De Laurentiis, si sia fatto ancora una volta mille domande".

"Senza però avere un interlocutore a cui rivolgerle. Con Gattuso il dialogo è praticamente inesistente, con il ds Giuntoli esiste una tregua sancita dal contratto (sostanzioso e con scadenza 2024), mentre gli altri componenti dell’area tecnica non hanno evidentemente l’autorevolezza per dare spiegazioni ed eventualmente assumersi responsabilità".

"Il presidente del Napoli non vuole interruzioni traumatiche e aveva lasciato intendere che il ciclo Gattuso potesse finire a fine stagione. Il classico matrimonio che continua nel nome della ragione di Stato, e anche per evitare ulteriore esborso economico. Ma è evidente che un altro passo falso, che non sta necessariamente nella sconfitta, potrebbe rompere la pax. É la crisi tecnica più che i risultati ad aprire a nuove riflessioni del patron. Per evitare che, conti alla mano, il banco salti".