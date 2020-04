Castel Volturno, la ripresa dei lavori sarà blindata. Il Mattino: via ai tre tamponi, individuato il gruppo di lavori di 50 persone in ritiro, le ultime

Ultime calcio Napoli - Gli azzurri effettueranno a casa tre tamponi prima della ripresa degli allenamenti: la procedura da parte dello staff medico partirà nei prossimi giorni, l'esame sarà effettuato tre volte (a distanza uno dall'altro di 5-6 giorni) così da aver un quadro chiaro più o meno a una settimana dalla ripresa dell'attività (il club azzurro farà, quindi, un tampone in più rispetto ai due indicati nel protocollo preparato dalla commissione medica della Figc).

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"Il Napoli è già pronto per attivare il protocollo sanitario e avrebbe potuto cominciarlo già ieri se fosse stata ufficializzata la data del 4 maggio come ripresa degli allenamenti. Non essendoci invece ancora certezze sulla partenza della preparazione, slitteranno più avanti i tamponi a casa e poi verranno completati durante il ritiro superblindato a Castel Volturno i successivi test sierologici ed effettuate le visite mediche agli azzurri. Poi si comincerà con gli allenamenti sul campo tenendo presente le indicazioni contenute nel protocollo sanitario. Il Napoli ha già individuato un gruppo di lavoro formato più o meno da 50 persone la rosa dei calciatori, componenti dello staff tecnico, dello staff medico (i tre dottori Raffaele Canonico, Enrico D'Andrea e Gennaro De Luca), i magazzinieri e il cuoco che resterà isolato all'interno del centro sportivo. Le docce verranno effettuate nelle camere singole dell'albergo attiguo al campo e per le sedute tecniche personalizzate verrà rispettata la distanza di almeno due metri e verranno evitate le riunioni tecniche in luoghi chiusi".