Caso Zielinski: ha parlato di nuovo con Mazzarri, il retroscena

Napoli - Arriva la decisione di Walter Mazzarri sulla formazione da schierare per Napoli-Genoa. La scelta dell'allenatore sul caso Zielinski che tiene banco in casa Napoli.

Napoli-Genoa: la scelta su Zielinski

Come svelato da Il Mattino, Mazzarri ha di nuovo parlato con Zielinski e stavolta pare difficile che possa rimetterlo in campo titolare. Deciderà tra oggi e domani l'allenatore, ma sa bene che da buon traghettatore deve anche dare soddisfazione alle esigenze aziendali.

De Laurentiis non ha preso bene la scelta di Zielinski di andare in segreto a trovare un accordo con l'Inter e ora vuole capire se Cajuste e Traoré possono far parte del progetto Napoli della prossima stagione. Perché vero che sono 16 finali, ma sono anche 16 sedute d'esame per un bel po' di azzurri che sono sulla graticola.