Caso Younes, Tuttosport: il Napoli non ha gradito il suo post su Instagram, lui e Llorente ormai ai margini

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli prepara il match contro l'Inter al San Paolo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma giovedì alle ore 20.45. La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con attivazione con l'ausilio di ostacoli bassi. Di seguito seduta tecnica ed esercizi di contrapposizione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro in campo per Malcuit e Koulibaly. Llorente e Younes hanno svolto lavoro in palestra, e su questi due si sofferma Tuttosport:

"Si tratta di due calciatori ormai ai margini, soprattutto il tedesco, formalmente fuori rosa da quando lo scorso 22 febbraio pubblicò un post su Instagram. «Farò di tutto durante gli allenamenti per tornare ad essere un’alternativa per il mio allenatore», aveva scritto Younes. Frasi di certo non gradite dalla dirigenza, che si era vista respingere dal calciatore tutte le opzioni che a gennaio erano arrivate per un trasferimento ad altro club"