Caso tamponi, processo per la Lazio rinviato a fine marzo

Notizie Calcio - E' stato rinviato il processo per il caso tamponi in casa Lazio. Il Corriere della Sera oggi in edicola ne spiega i motivi:

È durato una manciata di minuti il processo contro la Lazio per il caso tamponi, poi il giudice Mastrocola — che presiede il Tribunale federale — ha rinviato tutto al 26 marzo. Il motivo? L’assenza di uno dei deferiti, il medico Rodia, in Germania per la gara di Champions. Non sono state svolte nemmeno le procedure preliminari, quindi non è stata presa in esame la richiesta del Torino di costituirsi come parte interessata. Intanto oggi la Lazio presenterà il ricorso contro il provvedimento del giudice sportivo, che ha disposto il rinvio della gara di ritorno con lo stesso Torino per disposizione della Asl. La Corte sportiva d’appello lo esaminerà forse già la prossima settimana.