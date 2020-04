Caso stipendi, Il Mattino: il Napoli vorrebbe proporre una riduzione di un mese e mezzo, i soldi di marzo non sono stati accreditati

Notizie Calcio Napoli - Nessun appuntamento tra il Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis per trovare un'intesa sulla decurtazione degli stipendi, come racconta Il Mattino:

"I giocatori non alzano il muro. Il punto di partenza sono le due mensilità dell'accordo collettivo tra presidenti ma gli azzurri non hanno avuto comunicazioni. Ma il Napoli vorrebbe proporre una riduzione di 1,5 mensilità (e 2 in caso di stop definitivo della stagione). Lo stipendio di marzo non è stato accreditato, d'altronde come hanno fatto in tutta la Serie A".