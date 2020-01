Caso portiere, CorSport: Gattuso rivede le sue gerarchie, adesso Ospina è davanti a Meret!

Ultimissime calcio Napoli - Si ripartirà dal basso, perché i portieri moderni non sono più quelli di una volta, ora gli hanno chiesto pure di usare i piedi, allora conviene convivere con la suggestione di avere l’uomo in più. Una volta c’era Reina, poi è comparso Ospina, guardiano part-time d’un Napoli che aveva scelto, con Ancelotti ma anche con Gattuso, di credere in Meret. Adesso le cose sono cambiate, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

CorSport: Gattuso rivede le sue gerarchie