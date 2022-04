Caso plusvalenze, tutti prosciolti ma la Procura Federale può ricorrere in appello

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"In teoria sarebbe solo l’andata della sfida, è probabile che si rigiochi in sede di Appello, ma l’esito viene dopo una lunga serie di pronunciamenti che si iscrivono sotto la stessa frase: non si può fissare oggettivamente il valore di un calciatore. E quindi il modello statistico con cui la procura federale aveva costruito l’accusa, i famosi cinque parametri capaci di scavare un abisso fra la valutazione iscritta al bilancio e quella «rettificata», sbatte sul solito muro. Soltanto dopo la lettura delle motivazioni, che arriveranno fra sette giorni, la procura federale deciderà se ricorrere in appello"