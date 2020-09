Napoli - A proposito di attaccanti, è rinviato ancora l’arrivo dell'attaccante del Napoli Andrea Petagna in Abruzzo, nel ritiro del club a Castel di Sangro. Ne parla Tuttosport:

"Nonostante il tampone negativo, resta nelle analisi un valore che, per il momento, non gli permette di tornare all’attività agonistica. Tranne clamorose novità, Petagna non riuscirà ad aggregarsi alla squadra in questo ritiro"