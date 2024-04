Caso Osimhen, si attendono le mosse della Procura dal punto di vista penale

Napoli - Rischia il Napoli dal punto di vista penale per il caso Osimhen, quando fu acquistato anni fa dal Lille. Dopo un passaggio di verifiche con la giustizia sportiva ora è dal punto di vista penale che si analizza la situazione. Per il caso Osimhen ora si attendono le mosse della Procura di piazzale Clodio, anche alla luce di un possibile deposito di una memoria difensiva da parte degli avvocati di De Laurentiis. Un documento che ripercorre gli step della compravendita di Osimhen, alla luce dei paletti finanziari posti dal presidente, delle valutazioni di mercato e - cosa da non sottovalutare - dei cinquanta milioni cash trasferiti da un conto corrente del club azzurro a quello della società transalpina. A riportarlo è Il Mattino.