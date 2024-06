Caso Osimhen: non vuole andare in Arabia, Manna teme una cosa

Calciomercato Napoli - Ci sono problemi per il mercato del Napoli con il caso Victor Osimhen che ora bisognerà risolvere e per il nuovo ds Giovanni Manna è la situazione più spinosa al momento.

Osimhen-Napoli, ora diventa un caso

Dopo il rinnovo a 10 milioni netti a stagione il Napoli era sicuro di vendere Osimhen quest'estate per 120 milioni di euro della clausola rescissoria, ma al momento non è così e diventa un caso. Perché, come scrive Il Mattino, più passano le ore e più Manna teme che i 120 milioni della clausola nessuno è disposto a versarli. Nemmeno il PSG che pure tanto ha corteggiato Osimhen.

Al momento il mercato degli attaccanti è paralizzato dallo stallo legato a Osimhen, che in Arabia Saudita non pensa di andarci. Il suo agente Calenda non ha ancora proposte degne per Victor dalla Premier League e De Laurentiis attende la chiamata parigina per aprire le trattative.