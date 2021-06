Caso Osimhen: la Procura sta indagando sul Lille, non sul Napoli. L’operazione più importante della storia del club nel mirino della giustizia francese

Napoli Calcio - Dove sono finiti i soldi che il Napoli ha versato nelle casse del Lille per Victor Osimhen? L’operazione più importante della storia del club azzurro è andata nel mirino della giustizia francese come racconta Il Mattino.

"Stando a quanto riportato da «L’Equipe», degli 81,3 milioni versati da De Laurentiis solo meno di 10 sono arrivati nelle casse del club guidato dal fondo Merlyn da dicembre scorso. La Procura locale sta indagando sul Lille, ma non sul Napoli, e questa è la prima cosa da rilevare. Perché il club azzurro non è legato alla vicenda, dal momento che si tratta di dubbi su alcune transazioni (non solo sull’affare Osimhen) che riguardano solo i francesi. Sotto la lente d’ingrandimento la gestione dell’ex proprietario Gerard Lopez, che al quotidiano transalpino riferisce di non essere preoccupato: «Normali procedure»"