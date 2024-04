Caso Osimhen, indagato il Cda del Napoli: entro fine mese i pm decideranno su De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Oltre ad Aurelio De Laurentiis sono indagati a Roma con l’accusa di falso in bilancio tutti i membri del Cda del Napoli di allora (i figli Edoardo e Valentina, la moglie Jacqueline e Andrea Chiavelli) e il Napoli stesso. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Nessuno di loro chiederà di essere ascoltato come ha fatto il numero uno del club azzurro, che ha avuto modo di chiarire la posizione di tutti:

"Le indagini della Procura di Napoli erano partite in seguito a un fascicolo aperto dalla Giurisdizione Interregionale francese per una denuncia contro ignoti dell’ottobre 2021 presentata dalla nuova proprietà del Lilla per delle presunte irregolarità finanziarie e avevano portato a una serie di perquisizioni nella sede della FilmAuro a Roma e a Castel Volturno. Entro fine mese i pm decideranno se rinviare a giudizio il presidente o se archiviare ponendo la parola fine alla storia"