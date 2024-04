Caso Osimhen, Gazzetta: De Laurentiis convinto che i pm non possano avere in mano alcun elemento in grado di accertare un illecito!

Ultime notizie SSC Napoli - Intorno alle 13.30 di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato la Procura di Roma dopo aver parlato un’ora e mezzo col procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, al primo piano del palazzo di giustizia di Piazzale Clodio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

De Laurentiis pronto a fare chiarezza sulla propria posizione e quella del Napoli in merito al caso Osimhen per cui è indagato con l’accusa di falso in bilancio:

"Ieri il presidente ha raccontato nel dettaglio le dinamiche di quell’operazione, partendo da come si sia arrivati a certe valutazioni dei giovani. Ha sottolineato come la trattativa fosse puramente sportiva e quindi condotta praticamente per intero dall’allora d.s. Giuntoli.

Il presidente ha messo in evidenza come il club, tra i più solidi come posizione economica, non avesse alcun interesse a creare plusvalenze, né dal punto di vista di bilancio, né da quello sportivo per ottenere ad esempio un’iscrizione al campionato che già aveva in tasca.

De Laurentiis è tranquillo, convinto che i pm non possano avere in mano alcun elemento in grado di accertare un illecito"