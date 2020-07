Caso Maksimovic-Bonaventura, CorSport: rabbia Napoli e assenza del VAR su Theo, malessere nello spogliatoio dopo il rigore assegnato da La Penna

Notizie Calcio Napoli - La notte, riguardando le immagini, porta consiglio e lascia quel retrogusto amaro che già s’è assaporato in un dopo-partita un po’ romantico e un po’ no dopo Napoli-Milan. Ne parla il Corriere delo Sport:

"Quando la tv gli fa rivedere il contatto tra Maksimovic e Bonaventura, per Gattuso l’«amarezza» per il pareggio si trasforma in rabbia. Il Napoli tace, però s’avverte quel malessere contagioso che s’è intrufolato lentamente nello spogliatoio e poi s’è diffuso dopo essersi fatto una scorpacciata di replay ed essersi infine interrogati sull’assenza del Var in occasione dell’entrata durissima, di Theo Hernandez su Milik. La notte ha lasciato sensazioni sgradevoli"