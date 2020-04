Che fine farà Lobotka? CorSport: ma c’è posto nel Napoli del futuro? In mezzo al campo ci sono gerarchie difficili da ribaltare

Notizie Calcio - Domandarselo è lecito, dopo aver collezionato cinque presenze e quattro panchine: ma c’è posto nel Napoli del futuro? Se lo chiede il Corriere dello Sport di oggi, parlando del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka:

"Lobotka ha provato ad interrogare se stesso, dopo aver capito che in mezzo al campo ci sono gerarchie difficili da ribaltare: però è un a riflessione che è rimasta lì e semmai quando il calcio ricomincerà ad aprirsi, sarà possibile risolvere. Il Napoli crede in Lobotka ma in prospettiva sarà Lobotka a dover decidere se crede in se stesso: la possibile «precarietà» può diventare pregiudizievole o anche no, semmai può trasformarsi in ulteriore stimolo"