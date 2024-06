Caso Kvaratskhelia, De Laurentiis si aggrappa ad un'intesa verbale raggiunta tempo fa

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alle prossime mosse di calciomercato SSC Napoli e in particolare sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia:

"La trattativa andrà ancora avanti, Conte è disponibile anche a recarsi in Germania per parlare con Kvaratskhelia e Manna probabilmente avrà altri incontri con l’agente Mamuka Jugeli. L’obiettivo è mettere a posto la situazione prima dell’inizio della stagione, De Laurentiis s’aggrappa anche ad un’intesa verbale raggiunta tempo fa con l’agente Mamuka Jugeli sulla volontà di continuare insieme. Una stretta di mano che però deve trovare aderenza nell’accordo sulle cifre".