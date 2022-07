Caso Koulibaly, Spalletti non vuole pensare ad un piano B

Secondo quanto riferito da Repubblica, il tecnico toscano non vuole in alcun modo che Koulibaly venga ceduto

Ma per Koulibaly è una scelta e difficile e lo diventerà ancora di più nelle prossime ore, dopo l’accoglienza trionfale che lo aspetta nel ritiro di Dimaro. La mozione degli affetti è infatti la carta migliore nelle mani del Napoli, pronto a fare quadrato intorno al suo leader nella speranza di convincerlo a rimanere. È scontata l’ovazione con cui i tifosi presenti allo stadio di Carciato si preparano ad accogliere il difensore senegalese, che sarà poi sommerso anche dalle coccole diSpalletti e dei suoi compagni di squadra. Tutti lo vogliono capitano e proveranno ad allontanare il Chelsea dai pensieri del campione azzurro, nella speranza che possa firmare il rinnovo con De Laurentiis o se non altro convincersi a rimanere a scadenza di contratto almeno per un’altra stagione. Il tecnico toscano in modo particolare non vuole pensare a un piano B, visto che considera KK l’unico giocatore davvero insostituibile del gruppo, per le sue qualità tecniche e per il carisma