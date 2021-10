Caso Koulibaly, indaga la Procura FIGC: settore chiuso e DASPO a vita per i colpevoli!

Notizie Napoli calcio. Proseguono le indagini della Procura Federale FIGC in merito all'inchiesta relativa ai fatti di domenica scorsa, in occasione della partita Fiorentina-Napoli di Serie A, quando il difensore Kalidou Koulibaly è stato oggetto di insulti e cori razzisti provenienti dalla curva Fiesole di Firenze. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino di Napoli, che approfondisce anche i possibili esiti del procedimento d'indagine.

Koulibaly razzismo Fiorentina Napoli

Prima di tutto la Procura FIGC ha chiesto l'acquisizione degli atti da parte degli ispettori presenti allo stadio Artemio Franchi: il primo passo è stato accertare la consistenza delle accuse. Dopodiché si sono ascoltate le ragioni di Kalidou Koulibaly, chiamato a testimoniare su quanto accaduto. Il Giudice sportivo ha chiesto il rinvio a giudizio e dunque, all'esito dell'inchiesta della Procura, si avranno anche le relative sanzioni.

Cosa rischia la Fiorentina

Stando a quanto riporta Il Mattino di Napoli, la Fiorentina rischia sanzioni che vanno da un'ammenda pecuniaria alla diffida della curva Fiesole, fino alla decisione drastica di chiudere l'intero settore per un certo numero di partite. L'impianto di videosorveglianza dello stadio e le immagini delle telecamere serviranno invece ad identificare i colpevoli: per loro pugno duro inevitabile, dovrebbe scattare il Daspo a vita, che non gli consentirà mai più di tornare allo stadio.