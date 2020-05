Caso Inter-Juve, Gravina infastidito dalle accuse di Pecoraro. Il Mattino: rottura netta, pronta la replica

Serie A - Figc e Associazione Arbitri decidono di evitare nuove tensioni dopo le dichiarazioni dell'ex capo della Procura federale Giuseppe Pecoraro. La via del silenzio, almeno per il momento, è la scelta di Gravina e di Nicchi. Nell'intervista di ieri al «Mattino» Pecoraro ha lanciato accuse pesanti, molto chiare, nei confronti degli arbitri e della scelta del presidente della Figc di sostituire i suoi aggiunti a pochi mesi dalla scadenza naturale del mandato.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"«Io non credo che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all'Aia prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita. Insistetti: fateceli consultare, altrimenti che Procura federale siamo? Ce li diedero solo a inizio del campionato successivo. Ma lì ci fu la sorpresa. Apriamo il file e l'unico episodio in cui non c'è l'audio registrato era l'unico che ci importava: quello tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. C'erano i colloqui di tutto tranne che di quello. Il motivo? Mi dissero che non c'era e basta. Io sono certo che non ci sia stato dolo, ma ero obbligato a procedere. Alla fine ho archiviato». Le dichiarazioni rilasciate dal prefetto hanno diviso il giorno dopo. Quindi va fatta una selezione di ciò che va inviato perché inviare audio dei colloqui di intera partita sarebbe impossibile. Pure se si tratta di Inter-Juventus. Va fatta selezione. Punto e basta. Orsato da pochi giorni è il nuovo rappresentante degli arbitri in attività. Gravina è rimasto infastidito dalle accuse di Pecoraro. Non ha mandato giù alcuni suoi pensieri, non ha gradito il tono dell'ex procuratore federale. Ma è chiaro che tra i due c'è stata una rottura netta, evidente. Gravina non ha nascosto l'amarezza per le frasi di Pecoraro. Nei prossimi giorni potrebbe anche replicare, ma quando magari le acque saranno più calme. Per lui, al momento, resta la priorità della ripresa del calcio. E il suo braccio di ferro con le tante anime che invece spingono per lo stop definitivo".