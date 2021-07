Caso Insigne, Repubblica: il Napoli non ha vie d'uscita convenienti, può cederlo col rammarico di chi non trattiene il miglior prodotto del vivaio negli ultimi decenni

Ultime notizie Napoli - Si è perso troppo tempo in casa Napoli per trattare il rinnovo del contratto del capitano azzurro Lorenzo Insigne, scadenza 30 giugno 2022. Almeno questa è una certezza, come racconta Repubblica.

"Se arriva la richiesta dalla Spagna ma anche da un altro club, il capitano ha una posizione di favore. Può scegliere: dare disponibilità al trasferimento o chiedere un rinnovo adeguato, non certo inferiore agli attuali 4,5 milioni. La società ha troppe vie di uscita, ma nessuna di estrema convenienza. Può cedere Insigne con il rammarico di chi non trattiene il capitano, uno dei protagonisti degli Europei, il miglior prodotto del vivaio negli ultimi decenni dopo Juliano, Montefusco, Improta e Fabio Cannavaro"