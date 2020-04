Caso Insigne, il Roma: solo Lorenzo lascia Raiola, il fratello Roberto rimane ancora con il super-procuratore

Notizie calcio Napoli - È durato poco il rapporto tra Lorenzo Insigne e il procuratore Mino Raiola. Tuttavia, come racconta l’edizione odierna de Il Roma:

“Insigne non può rimanere senza agenti, sono pronti a gestirlo Pastorello e Pisacane. Va sul sicuro il capitano affidandosi a persone serie che sanno fare il proprio lavoro. Una scelta personale e non del fratello Roberto che al momento rimane con la famiglia Raiola. Il giocatore del Benevento era stato il primo ad accettare la proposta di Mino. Al momento non c'è nulla di ufficiale ma presto si saprà qualcosa in più”