Caso Fabbri, Gazzetta: dopo l'errore di Roma-Parma potrebbe non tornare in campo fino a fine stagione

Ultime Serie A - Uno stop che potrebbe essere più lungo del solito per un errore più pesante del solito. È quello a cui starebbero pensando i vertici arbitrali italiani per quanto riguarda Michael Fabbri, direttore di gara mercoledì sera in Roma-Parma. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Al 73’ viene invitato ad una on field review. Le immagini mostrano l’impatto tra il pallone e il braccio di Mancini sul colpo di testa di Kucka. L’arbitro guarda e riguarda le immagini. Poi indica il contatto con la spalla e decide di non assegnare un rigore che sembra evidente. Davanti a un errore così palese, di fronte a un invito al monitor con la segnalazione di un “chiaro ed evidente errore” da parte del Var - i vertici arbitrali starebbero pensando a un lungo stop per Fabbri, che potrebbe addirittura non tornare come arbitro in campo da qui a fine stagione"