Caso Di Lorenzo, per lui non è una questione economica: ecco cos'è successo realmente con la società

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al futuro di Giovanni Di Lorenzo svelando i motivi secondo cui il capitano vuole lasciare l'azzurro:



"Per Di Lorenzo non è una questione economica ma di frustrazioni accumulate durante l’intera stagione nei rapporti con la società e di mancata fiducia avvertita quando De Laurentiis e Manna, prima dell’arrivo di Conte, hanno comunicato al giocatore che poteva anche essere ceduto in caso di offerte congrue. Il Napoli valuta Di Lorenzo 25 milioni di euro, nel corso delle prossime settimane la Juventus potrebbe presentare una proposta ufficiale avvicinandosi a quota 20 milioni. Qualche margine per ricucire c’è ancora, Conte insiste per la permanenza di Di Lorenzo, entro la fine del mese i contatti saranno frequenti e potrebbero esserci anche degli incontri con l’agente Mario Giuffredi".