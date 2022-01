Casi Covid Salernitana, CorSport: c'è un altro giocatore con sintomi sospetti, oggi tampone di controllo

Ieri un altro giocatore della Salernitana è risultato positivo al Covid. Sono nove, al momento, i calciatori positivi al virus, un numero che farebbe scattare, in base al nuovo protocollo della Serie A, l’intervento dell’Asl Salerno e quindi il blocco della gara in programma domenica al Maradona. Ma non è detto, come raconta il Corriere dello Sport.

Casi Covid Salernitana, derby col Napoli a rischio?