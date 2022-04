Careca: "Spalletti? Al Napoli serve uno come lui! Osimhen tra i migliori al mondo, dopo Insigne serve un campione"

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Tra le dichiarazioni di Careca, focus sul Napoli, su Victor Osimhen e su Lorenzo Insigne.

La storia si è ripetuta. Secondo lei dov’è il problema?

«È un peccato che il Napoli non sia riuscito a tenere il passo mancando il titolo, poteva essere la volta buona. Ma nel calcio alcune partite si sbagliano. Non è facile andare forte fino alla fine, serve una rosa attrezzata»

Spalletti è stato indicato tra i responsabili del periodo negativo, confermerebbe l’allenatore toscano per la prossima stagione?

Il suo ultimo erede è Osimhen, che oggi è un obiettivo dei grandi club inglesi. Le piace?

«Quando è arrivato non era molto conosciuto e ora invece è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Attira le attenzioni di società importanti all’estero. Bisogna fare molta attenzione: in Inghilterra ci sono più soldi e più opportunità, il Napoli dovrà lottare per non perderlo»

D’altro canto, Insigne andrà via. Quanto sarà difficile sostituirlo?

«Molto, non solo per il suo apporto in campo. È napoletano, gioca nella squadra della sua città e col tempo ho capito che vuol dire. Non basterà un calciatore normale, servirà un campione per non sentire la sua mancanza»