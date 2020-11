Caputi: "Faccia a faccia in casa Napoli? Conosciamo il carattere di Gattuso, ho una certezza!"

Napoli - Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal:

"Faccia a faccia in casa Napoli tra l'allenatore ed i calciatori? Beh, conosciamo Gennaro Gattuso ed i suoi modi di fare: è un ragazzo molto diretto verso i calciatori che comunque hanno orgoglio e sanno di far parte di una grande squadra e dunque replicano". Poi Caputi ha aggiunto ulteriori dichiarazioni in vista della prossima partita di campionato, ancora una volta al San Paolo: "Ho la certezza che dopo quanto accaduto in questi ultimi giorni, la reazione della squadra ci sarà a partire dalla prossima partita: ne sono sicuro. Domenica ci sarà Napoli-Roma al San Paolo. Anche la squadra di Paulo Fonseca farà una grande partita perché in avanti dà pochi punti di riferimento, soprattutto con due calciatori importanti come Pedro e Mkhitaryan”.