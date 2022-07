Capello sicuro: "Napoli da scudetto se resta Koulibaly! Su Dybala..."

Notizie Napoli calcio. Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in vista del prossimo campionato di Serie A.

Capello ha parlato anche del Napoli e della situazione Koulibaly, soffermandosi poi sul futuro di Paulo Dybala:

Dybala: tutti lo vogliono, nessuno lo prende.

«Dybala non si discute: se sano, è un fuoriclasse che fa la differenza. Però gioca poco. La sua “fortuna” è che sono infortuni muscolari: non solo si può lavorare per curarli, ma anche per prevenirli. Ho una domanda: perché la Juve l’ha lasciato andare? Forse certe richieste di ingaggio non andavano fatte. Lo vedrei bene alla Roma per Zaniolo, libero sul centrodestra».

Quale sarà la sorpresa?

«Se parliamo di squadra, il Napoli. Ma tutto gira attorno a Koulibaly. Se lui resta, Spalletti può lottare per lo scudetto. Se va via, perde molto»