Capello: "Conte ha ridato al gruppo leggerezza e voglia di lottare: ci sono due cose da non sottovalutare"

Fabio Capello sulle pagine della Gazzetta dello Sport ha scritto sul momento del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il lavoro del tecnico si è già visto in queste prime 4 giornate. Perché dopo un avvio disastroso, la squadra ha avuto la forza di reagire e rialzarsi, segno che Conte ha il polso della situazione e ha ridato al gruppo leggerezza e voglia di lottare. Non era per nulla facile recuperare così velocemente.

Mi sembra che sia tornata la fiducia, come ai tempi di Spalletti, una cosa fondamentale se si vuole avere ambizioni. E anche i tifosi adesso mi sembrano euforici, hanno ritrovato il feeling con il gruppo dopo un’annata deludente. La scelta di prendere Antonio Conte come allenatore era un chiaro segnale di cambio di rotta della società, dopo gli errori della scorsa stagione".