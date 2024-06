Capello: "Conte? A Napoli entusiasmo esploso come all'arrivo di Maradona! La domanda a cui è difficile rispondere è..."

Ultime notizie Napoli - Fabio Capello, ex allenatore di Juventus, Milan e Roma, sulle colonne della Gazzetta dello Sport analizza la firma di Antonio Conte con il Napoli:

“Se c’era bisogno di una scossa, Conte è l’uomo giusto. Il Napoli è una squadra da ricostruire. Credo sia il profilo adatto per riportare nei campioni d’Italia 2022-23 quella voglia di vincere e quella determinazione necessarie per tornare a competere dopo un’annata in cui hanno perso buona parte delle loro certezze.

Nella stagione che è appena terminata i giocatori del Napoli si sono adagiati, pensavano di poter dimostrare di essere bravi, di vincere senza lottare. Questa è l’atmosfera generale che ha avvolto la squadra praticamente durante tutto l’arco del campionato. Conte, per ciò che ha detto la sua storia, è l’uomo giusto per ridare al Napoli tutto quello che ha perso, e abbiamo visto di quanto si tratti.

La domanda a cui è difficile rispondere è se il tecnico salentino riuscirà a convivere con una personalità altrettanto forte come quella del presidente Aurelio De Laurentiis.

In città è esploso l’entusiasmo come quel 5 luglio 1984, quando arrivò Maradona. Ma attenzione, Diego era in campo, lui sarà in panchina, non è la stessa cosa”