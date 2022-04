Caos Napoli: liti tra i calciatori, si accusano per il tracollo! Il retroscena de Il Mattino

La linea dura. Perché qui si rischia di mandare tutto all'aria e anche perché il clima sta diventando pesante. E allora da domani Napoli in ritiro permanente, come racconta Il Mattino.

"È stata una polveriera lo spogliatoio del Napoli. E prima ancora del provvedimento preso, c'è stata tensione nel ventre del Castellani per le liti tra i calciatori azzurri che si sono messi lì a scambiarsi accuse, un contro l'altro armati, ad alzare la voce, ad accusarsi a vicenda per il tracollo. È Spalletti il primo ad annunciare il ritiro appena messo piede nello stanzone. «Si va in ritiro tutti insieme». De Laurentiis, un attimo dopo, si fa passare il tecnico che era ancora lì con i calciatori presenti. «È quello che ho appena comunicato», si sente"