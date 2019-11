Caos Napoli, ADL apre uno spiraglio per la tregua: possibile blitz in sede, i dettagli

Notizie Calcio Napoli - Napoli, possibile tregua tra Aurelio De Laurentiis e gli azzurri. Come infatti rivela La Repubblica oggi in edicola, il presidente partenopeo ha aperto a un piccolo spiraglio alla vigilia del big match di Champions League.

Ammutinamento Napoli, gesto distensivo di ADL?

Se infatti la prestazione contro i reds dovesse essere molto positiva, e a maggior ragione valere il pass per gli ottavi di finale, il patron azzurro potrebbe fare un blitz a Castel Volturno venerdì o sabato. Sarebbe un gesto per rompere il ghiaccio con Lorenzo Insigne e compagni. Ma ADL al contempo è chiaro: prima i fatti e poi le parole. E' questo il messaggio inviato dal numero uno della società, che ha intanto, disertando la trasferta britannica, ha consegnato la patata bollente al solo Carlo Ancelotti che dovrà governare da solo la barca in tempesta.