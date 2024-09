Caos Milan, nessuno nega più il casting per trovare il sostituto di Fonseca

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla panchina traballante di Paulo Fonseca col Milan: ?

"I tedeschi Terzic, libero dal Dortmumd, e Tuchel, svincolato dal Bayern. Il croato Tudor, ex Lazio (come Sarri, candidato anche lui). Il portoghese Conceiçao, ex Porto. C’è folla attorno alla panchina di Paulo Fonseca, rimasto solo con la squadra a Milanello il giorno dopo il ko col Liverpool e consapevole che un pari nel derby di domenica con l’Inter potrebbe non bastare a salvarlo. L’allenatore sarebbe stato al centro di un teso confronto tra Ibrahimovic e la coppia Furlani-Moncada dopo la sconfitta di martedì. Nessuno a Casa Milan nega più il casting per il successore".