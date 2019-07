Cannavaro svela: "Hamsik in Cina? L'ho trovato un po' in difficoltà! Sarri alla Juventus? Un professionista va dove lo vogliono"

Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli, Inter e Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Vi proponiamo alcuni stralci.

Intervista Fabio Cannavaro su Sarri, Hamsik e Insigne

Sarri a Torino se lo aspettava o l’ha sorpresa?

«E’ una buona notizia per il nostro movimento perché un allenatore del suo livello è tornato in Serie A. I dirigenti bianconeri hanno avuto la possibilità di riportare in Italia quello che in questo momento è il più bravo dei nostri tecnici e non se la sono fatta sfuggire»

A Napoli si è parlato e si parlerà ancora molto di tradimento del Comandante. Lei da napoletano che ne pensa?

«Io parlo da allenatore e dico che un professionista deve andare dove ti chiedono e dove ti vogliono. E poi, sinceramente, mi fa più effetto vedere Conte, che ha alle spalle una storia quasi tutta juventina, sulla panchina dell’Inter che Sarri, con i suoi tre anni a Napoli, a Torino»

Ecco perché anche in passato lei ha sempre suggerito a Insigne di restare.

«Per me fino a quando Lorenzo ne ha l’opportunità è giusto che stia a Napoli: questa città è casa sua, indossa la fascia da capitano e ha la possibilità di giocare per la squadra del suo cuore. Perché dovrebbe andar via? Altri lo hanno fatto e non hanno avuto fortuna altrove»

Si riferisce ad Hamsik che è volato in Cina?

«L’ho trovato un po’ in difficoltà. Può succedere se vieni in questo campionato e pensi che sia tutto semplice: non è così purtroppo. Ora però si sta riprendendo e farà bene»