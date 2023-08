Cannavaro: "Di Lorenzo? Forse è l’unico italiano che sarebbe titolare al Manchester City o al Real Madrid"

Siamo solo a inizio stagione, ma sono anni che il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo gioca a questi livelli con una continuità di rendimento davvero mostruosa, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Per questo non teme il confronto con i maggiori protagonisti a livello internazionale di questo ruolo. Gli inglesi – con James del Chelsea e Alexander-Arnold del Liverpool – vantano fra i migliori giocatori in questa posizione, cui vanno aggiunti il portoghese Cancelo e Hakimi. In questa top 5, Di Lorenzo non è da meno.

«Forse è l’unico giocatore italiano che sarebbe titolare anche al Manchester City o al Real Madrid, vale a dire nelle più forti squadre europee», sostiene convinto Fabio Cannavaro"