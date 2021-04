Campania zona arancione, oggi la decisione definitiva

L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito al passaggio della Campania in zona arancione:

"La Campania è attesa oggi alla prova del nove per passare, da lunedì prossimo, in zona arancione dopo due cicli, di 14 giorni, trascorsi in lockdown. L'esame è in programma stamani al ministero della Salute in sede tecnica e nel pomeriggio per la ratifica delle ordinanze da parte del ministro Roberto Speranza. Alle 9,30 si riunisce la cabina di regia dedicata al monitoraggio del rischio sanitario: al tavolo siedono i tecnici del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità e i referenti della Conferenza delle Regioni. Sotto la lente c'è la classificazione del livello di rischio su cui modulare le attività di risposta all'epidemia. I rilievi tecnici fanno riferimento ai dati delle ultime due settimane (esclusa quella appena trascorsa che andrà al vaglio del prossimo monitoraggio)".