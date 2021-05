Campania, calano i contagi ma riesplodono i focolai a Napoli nord

Ultimissime notizie Napoli. Oggi Il Mattino fa il punto sulla situazione dei contagi di coronavirus in Campania, anche perché stamattina a Roma si tiene la consueta cabian di regia tra Ministero della Salute ed Istituto superiore di Sanità per valutare eventuali chiusure e riaperture. Nella Regione Campania l'incidenza è al limite della zona arancione, ma i dati sono comunque in diminuzione e lasciao ben sperare; inoltre anche il tasso di occupazione ospedaliera è in ribasso. Dal prossimo mese sarà possibile istituire anche zone rosse locali a livello comunale e sarà più semplice, dunque, gestire eventuali focolai senza richiudere l'intera Regione.

Napoli nord

Preoccupano soprattutto i focolai che nei giorni scorsi si sono sviluppati nell'area Nord di Napoli, in Comuni come Caivano, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Casalnnuovo, Afragola, Marigliano, Arzano e Casoria, che sono le aree più critiche, con numeri da zona rossa.

E dalla prossima settimana cambiano anche le regole in base alle quali il Ministero potrà disporre la zona rossa. Nella nuova griglia di misurazione conterà anche la percentuale di positività al tampone in rapporto a un numero minimo di test. La Campania può però contare su uno standard che oscilla tra i 18 e i 20 mila tamponi molecolari giornalieri di media e 7-8 mila tamponi antigenici ogni 24 ore, più che sufficienti per restare in linea con gli standard richiesti.