Cammaroto: "Politano ha chiesto la cessione, tre club interessati. Lozano piace al Man Utd"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine ha fatto il riassunto della situazione esterni del Napoli. In uscita ci sarebbero Ounas e Politano.

"Sono in uscita Ounas e Politano, che ha chiesto la cessione. Gattuso chiama l'ex Sassuolo al Valencia, si sono informati anche la Fiorentina e l'Atalanta. Possibile affondo del Manchester United per Lozano che il Napoli valuta 40 milioni e cederebbe anche per 35. Saranno quattro gli esterni in rosa: due slot già occupati dal nuovo acquisto Kvaratskhelia e dal rientrante Zerbin".