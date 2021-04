Cammaroto: "Più di un indizio sulla permanenza di Koulibaly a Napoli: Manolas e Maksimovic ai saluti"

CALCIOMERCATO NAPOLI - Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine: "Intanto dopo il Liverpool che ha preso Konate', si sfila dalla corsa a Koulibaly anche il Chelsea che sta andando forte su Kounde' del Siviglia. E adesso nel mercato dei grandi difensori in Europa le big, Manchester United, Real Madrid e Arsenal si contendono Pau Torres. Dunque sarà un'altra estate di voci insistenti e nuove "bufale" su Koulibaly, dato da molti già in partenza con la valigia in mano ma ad oggi la realtà e' che il difensore senegalese ha chance concrete di restare a Napoli, soprattutto se poi Sarri dovesse tornare e se oltre all'ormai partente Maksimovic dovesse uscire - come pare molto probabile - anche Manolas".