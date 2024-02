Cammaroto: "Non solo Osimhen, il Napoli ha programmato altre 7 cessioni in estate"

Calciomercato Napoli - Secondo Emanuele Cammaroto oltre a quella di Victor Osimhen, il Napoli avrebbe programmato anche altre 7 cessioni la prossima estate. Ecco cosa si legge su NapoliMagazine:

"Su Osimhen c'è da registrare il controsorpasso del Chelsea al Psg, con gli inglesi che vogliono chiudere in fretta l'operazione, forti del gradimento del giocatore. Poco cambia per il Napoli che in ogni caso otterrà la mega-cifra auspicata. Insieme a lui sono già in uscita Meret, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus, in discussione pure Mario Rui e con molta probabilità via anche Simeone (che cerca maggiore spazio) e Raspadori (che non vuole fare più panchina)".